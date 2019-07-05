Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь на фоне кризиса в стране

Чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса во время брифинга в МИД России. 21 мая 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каракас благодарен России за поддержку, оказанную в кризисной ситуации, в которой находится страна, заявил РИА Новости посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Мы выразили особую признательность правительству президента Владимира Путина за его позицию, за то, что оно действовало и принимало меры в трудные для нашего правительства времена", - сказала Фария во время мероприятия, состоявшегося в пятницу в Москве по случаю 208-й годовщины независимости Венесуэлы.

По словам дипломата, Россию на самом деле беспокоит не защита правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, а то, что правительство одной страны не имеет права "менять судьбу другой просто по своей прихоти".

"Мы это высоко ценим", - подчеркнул Фариа.