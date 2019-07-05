Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь на фоне кризиса в стране

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каракас благодарен России за поддержку, оказанную в кризисной ситуации, в которой находится страна, заявил РИА Новости посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Мы выразили особую признательность правительству президента Владимира Путина за его позицию, за то, что оно действовало и принимало меры в трудные для нашего правительства времена", - сказала Фария во время мероприятия, состоявшегося в пятницу в Москве по случаю 208-й годовщины независимости Венесуэлы.
По словам дипломата, Россию на самом деле беспокоит не защита правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, а то, что правительство одной страны не имеет права "менять судьбу другой просто по своей прихоти".
"Мы это высоко ценим", - подчеркнул Фариа.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.