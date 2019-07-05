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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь на фоне кризиса в стране

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса во время брифинга в МИД России. 21 мая 2019
Чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса во время брифинга в МИД России. 21 мая 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каракас благодарен России за поддержку, оказанную в кризисной ситуации, в которой находится страна, заявил РИА Новости посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Мы выразили особую признательность правительству президента Владимира Путина за его позицию, за то, что оно действовало и принимало меры в трудные для нашего правительства времена", - сказала Фария во время мероприятия, состоявшегося в пятницу в Москве по случаю 208-й годовщины независимости Венесуэлы.
По словам дипломата, Россию на самом деле беспокоит не защита правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, а то, что правительство одной страны не имеет права "менять судьбу другой просто по своей прихоти".
"Мы это высоко ценим", - подчеркнул Фариа.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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