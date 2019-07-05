ГК "Фомлайн" запустило производство пенополиуретана в Пензенской области

ПЕНЗА, 5 июл - РИА Новости. Группа компаний "Фомлайн" российского предпринимателя Артура Согомоняна запустила в Пензенской области завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной промышленности, а во втором квартале 2020 года планирует начать промышленный выпуск матрасов, общий объем инвестиций превысит 3 миллиарда рублей, сообщило в пятницу областное правительство.

"Завод по производству эластичного пенополиуретана в июле начнет отгрузку продукции. В 2019 году объем производства планируется на уровне 10 тысяч тонн, а на полную мощность - 30 тысяч тонн эластичного пенополиуретана в год - завод может выйти в течение 2,5 - 3 лет. После открытия завода по выпуску пенополиуретана реализация проекта продолжится", - говорится в сообщении.

"Следующим этапом станет запуск производства матрасов на той же площадке. Ввести в промышленную эксплуатацию второй проект мощностью 600 тысяч изделий в год инвестор планирует во втором квартале 2020 года… Объем вложений в проект составит более 3 миллиардов рублей", - отметили в правительстве.

По данным властей, к сентябрю штат нового предприятия увеличится до 110 человек, а в числе заказчиков завода уже значатся лидеры рынка мебельной промышленности, при этом до 30% продукции планируется отправлять на экспорт в Белоруссию, Литву, Азербайджан, Грузию, Армению, а также Финляндию, Эстонию, Германию и Турцию.

По словам губернатора области Ивана Белозерцева, размещение в Кузнецке крупнейшего в России и Европе вертикально интегрированного завода по производству эластичного пенополиуретана является большим достижением для региона.

"Мы многое сделали для того, чтобы привлечь инвестора на пензенскую землю, доказали свои преимущества. Новое предприятие - это рабочие места для жителей Кузнецка, это налогооблагаемая база, это развитие сопутствующих производств - в регионе мощный мебельный кластер. Я лично сопровождаю инвестора и курирую проект", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства.