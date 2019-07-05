В посольстве в Лондоне назвали отказ RT в аккредитации дискриминацией

ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании считает дискриминацией со стороны британского МИД отказ в аккредитации телеканалу RT на конференцию по свободе СМИ, заявил пресс-секретарь дипмиссии.

Ранее в пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось.

"Посольство оперативно связалось с МИД Великобритании. Выразили британским коллегам категорическое несогласие с их решением. Рассматриваем его как прямую дискриминацию российского телеканала по политическим мотивам", - сказал журналистам пресс-секретарь.

Дипломат напомнил, что посольство уже обращало внимание на плохую организацию конференции. Также, по его словам, несмотря на официально направленное российской стороне приглашение на конференцию, представителей посольства по техническим причинам не пригласили на посвященный ей брифинг для дипломатического корпуса.