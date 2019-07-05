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РИА Новости

Тимошенко предложила создать "коалицию действий" в Раде

Вчера, 20:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда предлагает создать "коалицию действий" в Верховной раде Украины.
"После президентских выборов можно было уже кое-что сделать. Можно было не терять это время. Но если это не смогли сделать, то после парламентских выборов у нас сразу же формируется коалиция и наша команда предлагает сделать коалицию действий. Это когда каждый день в коалиционном соглашении будет расписана почасовая ежедневная работа", - сказала Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина". При этом она не уточнила, с кем намерена создавать коалицию.
По мнению Тимошенко, жителям Украины нужно "немножко потерпеть".
"Между президентскими и парламентскими выборами еще не сформирована власть. Еще есть такой определенный хаос перестройки старой системы в новую", - добавила лидер партии "Батькивщина".
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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