В генпрокуратуре ПНС рассказали о местонахождении Сейфа аль-Ислама

КАИР, 5 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам находится в ливийском городе Зинтан, об этом РИА Новости заявил глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур.

По словам ас-Сура, задержанные в Ливии по подозрению в попытке повлиять на будущие выборы граждане РФ из Фонда защиты национальных ценностей "дважды посещали Сейфа аль-Ислама Каддафи в его доме в Зинтане".

"Он находится в городе Зинтан. Проживает в одном из домов. Там он находится на свободе, но у нас он объявлен в розыск", - сказал ас-Сур.

Летом 2017 года вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", захватившая и почти шесть лет удерживавшая сына лидера Джамахирии, заявила о том, что Сейф-аль-Ислам был освобожден. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом (на востоке страны) всеобщей амнистией".

Где все это время находился Сейф-аль-Ислам точно было не известно.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) после новостей об освобождении Сейф аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать сына бывшего ливийского лидера, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

Весной минувшего году представители сына бывшего лидера ливийской Джамахирии заявили о том, что Сейф аль-Ислам Каддафи намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.