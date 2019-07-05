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РИА Новости

В генпрокуратуре ПНС рассказали о местонахождении Сейфа аль-Ислама

Вчера, 20:04
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© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи
© AP Photo / Ben Curtis, File
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
КАИР, 5 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам находится в ливийском городе Зинтан, об этом РИА Новости заявил глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур.
По словам ас-Сура, задержанные в Ливии по подозрению в попытке повлиять на будущие выборы граждане РФ из Фонда защиты национальных ценностей "дважды посещали Сейфа аль-Ислама Каддафи в его доме в Зинтане".
Сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам
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"Он находится в городе Зинтан. Проживает в одном из домов. Там он находится на свободе, но у нас он объявлен в розыск", - сказал ас-Сур.
Летом 2017 года вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", захватившая и почти шесть лет удерживавшая сына лидера Джамахирии, заявила о том, что Сейф-аль-Ислам был освобожден. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом (на востоке страны) всеобщей амнистией".
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Где все это время находился Сейф-аль-Ислам точно было не известно.
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) после новостей об освобождении Сейф аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать сына бывшего ливийского лидера, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.
Весной минувшего году представители сына бывшего лидера ливийской Джамахирии заявили о том, что Сейф аль-Ислам Каддафи намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.
После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. В плен был захвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. В июле 2015 года он был приговорен к казни. Сын Каддафи Саади бежал в Нигер, но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал вместе с детьми смогли спастись, бежав на территорию Алжира, где получили убежище.
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Муаммар КаддафиЛивияВ мире
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