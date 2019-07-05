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РИА Новости

В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России

Вчера, 19:48
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Системы противоракетной обороны в Европе не направлены против РФ, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания СРН, где обсуждалась ситуация вокруг ДРСМД.
В конце июня страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращения договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений.
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"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора. При этом он упомянул только про межконтинентальные ракеты.
По его словам, "эта система направлена против угроз за пределами евроатлантического региона, и это по-прежнему так".
В июне верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Тод Уолтерс заявил, что силы США и стран НАТО намерены в случае прекращения действия ДРСМД повышать эффективность систем предупреждения и скорость реагирования на потенциальные атаки. По его словам, необходимо "найти способы обеспечить ответ быстрее, чем раньше, и быстрее, чем потенциальный противник".
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По его словам, "если речь идет ракетах SSC-8, то нужно продолжать улучшать систему предупреждения, командные центры, чтобы они были настолько быстрыми, чтобы вне зависимости от скорости и дальности увидеть это первыми и быть способными ответить".
Ранее НАТО заявила, что работы по модернизации объекта противоракетной системы "Иджис" в Румынии, на время которых США разместят летом системы ПРО THAAD, не создадут "никакого наступательного потенциала". По заявлению НАТО, запланированное обновление является "частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к противоракетной обороне, о котором было объявлено в сентябре 2009 года".
Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. США утверждают, что эти системы носят исключительно оборонительный характер.
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В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДСовет Россия-НАТОНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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