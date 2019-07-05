В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Системы противоракетной обороны в Европе не направлены против РФ, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания СРН, где обсуждалась ситуация вокруг ДРСМД.

В конце июня страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращения договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений.

"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора. При этом он упомянул только про межконтинентальные ракеты.

По его словам, "эта система направлена против угроз за пределами евроатлантического региона, и это по-прежнему так".

В июне верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Тод Уолтерс заявил, что силы США и стран НАТО намерены в случае прекращения действия ДРСМД повышать эффективность систем предупреждения и скорость реагирования на потенциальные атаки. По его словам, необходимо "найти способы обеспечить ответ быстрее, чем раньше, и быстрее, чем потенциальный противник".

По его словам, "если речь идет ракетах SSC-8, то нужно продолжать улучшать систему предупреждения, командные центры, чтобы они были настолько быстрыми, чтобы вне зависимости от скорости и дальности увидеть это первыми и быть способными ответить".

Ранее НАТО заявила, что работы по модернизации объекта противоракетной системы "Иджис" в Румынии, на время которых США разместят летом системы ПРО THAAD, не создадут "никакого наступательного потенциала". По заявлению НАТО, запланированное обновление является "частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к противоракетной обороне, о котором было объявлено в сентябре 2009 года".

Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. США утверждают, что эти системы носят исключительно оборонительный характер.