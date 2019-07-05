МИД: задержание судна в Гибралтаре осложняет ситуацию вокруг Ирана и Сирии

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лондон, Вашингтон и другие игроки стремятся обострить ситуацию вокруг Ирана вместо поисков путей деэскалации, эти шаги противоречат заявлениям ЕС о намерении добиваться сохранения соглашений с Тегераном в ядерной сфере, заявил в пятницу МИД РФ в связи с задержанием танкера в Гибралтарском проливе.

В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Британскому послу Роберту Макэру тогда был выражен протест.

"Ссылки Гибралтарских властей на то, что находящийся на судне груз предполагалось доставить на один из сирийских нефтеперерабатывающих заводов, находящийся под санкциями Евросоюза, лишь усугубляют ситуацию. Возникают вопросы: означает ли данное обстоятельство, что Евросоюз по примеру США теперь переходит к экстерриториальному применению своих санкционных мер в отношении третьих стран, хотя это, как представляется, не должно вытекать даже из весьма неоднозначных соответствующих решений Совета ЕС. Возможно, власти Гибралтара узнают что-либо конкретное на этот счет, коль скоро их обращение, как было сообщено, направлено в Еврокомиссию и Евросовет", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Данный шаг, как подчеркнули в дипведомстве, противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере.

"Иранские представители неоднократно на различных уровнях в последние дни подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки во многом вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере в условиях, когда США из СВПД вышли и, более того, обложили своими санкциями всех тех, кто готов и дальше действовать в соответствии с международным правом, продолжая законное экономическое сотрудничество с Ираном", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что в регионе Ближнего Востока, включая Восточное Средиземноморье, "во многом вследствие безответственной политики западных стран накопился целый клубок проблем, требующих совершенно иного подхода".