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РИА Новости

Крупнейший в России троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам

Вчера, 18:16
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (Саратовская область) после вмешательства прокуратуры выплатил свыше 500 работникам задолженность по зарплате на общую сумму 7,6 миллиона рублей, сообщила в пятницу областная прокуратура.
"Тролза" с 14 марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.
По данным прокуратуры, ведомство при проверке соблюдения трудового законодательства выявило на "Тролзе" задолженность по зарплате за май перед 513 работниками в размере 7,6 миллиона рублей.
"С целью защиты трудовых прав граждан заместитель прокурора области в адрес генерального директора предприятия внес представление. Работники прокуратуры проводили встречи с трудовым коллективом завода… Об указанной ситуации проинформирован губернатор области. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена", - говорится в сообщении.
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Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве тогда не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", а в число возможных инвесторов завода наряду с ТМХ входят группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
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