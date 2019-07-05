Крупнейший в России троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (Саратовская область) после вмешательства прокуратуры выплатил свыше 500 работникам задолженность по зарплате на общую сумму 7,6 миллиона рублей, сообщила в пятницу областная прокуратура.

"Тролза" с 14 марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

По данным прокуратуры, ведомство при проверке соблюдения трудового законодательства выявило на "Тролзе" задолженность по зарплате за май перед 513 работниками в размере 7,6 миллиона рублей.

"С целью защиты трудовых прав граждан заместитель прокурора области в адрес генерального директора предприятия внес представление. Работники прокуратуры проводили встречи с трудовым коллективом завода… Об указанной ситуации проинформирован губернатор области. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена", - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве тогда не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", а в число возможных инвесторов завода наряду с ТМХ входят группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин.