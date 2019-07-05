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РИА Новости

Столтенберг предложил России "способ спасти" ДРСМД

Вчера, 21:05
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© Mark WrightЗапуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
© Mark Wright
БРЮССЕЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729. По словам главы Североатлантического альянса, это поможет спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее представители НАТО многократно заявляли, что ракеты 9М729 якобы нарушают ДРСМД. Российские власти эти обвинения отвергают. Как отметили в Москве, ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
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По словам Столтенберга, в 1987 году Россия смогла уничтожить крылатые ракеты, ракеты среднего радиуса действия в течение нескольких недель. Генсек НАТО заявил, что "Москва может сделать это и сейчас, если хочет соответствовать договору".

Ситуация с ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Советский Союз ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. Ликвидация американских ракет "Першинг" проводилась методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.
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Прекращение договора

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.
В среду Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.
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Выход США из договора о РСМДНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Популярные комментарии
А если предложить Столтенбергу уничтожить ядерный потенциал США, он согласится?
5 июля, 21:09
Владимир Ф. Быченков
871100273
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729". Совсем дурной, что ли?! Не-е, теперь самоликвидация возможна, только по месту назначения, кстати, никто не знает адрес Столтенберга, а то пару координат надо подкорректировать?
5 июля, 21:24
Себекхотеп III
48361023
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