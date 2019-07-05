Столтенберг предложил России "способ спасти" ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729. По словам главы Североатлантического альянса, это поможет спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее представители НАТО многократно заявляли, что ракеты 9М729 якобы нарушают ДРСМД. Российские власти эти обвинения отвергают. Как отметили в Москве, ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

По словам Столтенберга, в 1987 году Россия смогла уничтожить крылатые ракеты, ракеты среднего радиуса действия в течение нескольких недель. Генсек НАТО заявил, что "Москва может сделать это и сейчас, если хочет соответствовать договору".

Ситуация с ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Советский Союз ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. Ликвидация американских ракет "Першинг" проводилась методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.

СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — на тысячу меньше.

Прекращение договора

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.