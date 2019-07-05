СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда"

Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.

По информации источников "Украинской правды", Баканов назначает своих заместителей без согласования с президентским офисом.

Помимо этого, там недовольны тем, что себе в консультанты замглавы СБУ выбрал главного военного прокурора Анатолия Матиоса и замгенпрокурора Николая Банчука. В окружении президента считают, что они рекомендуют Баканову кандидатов на различные должности.

Недовольство вызывает и его желание сохранить скандальный департамент "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. — Прим. ред.), который планировалось ликвидировать.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Баканова замглавы СБУ 22 мая. Это было одним из первых кадровых решений нового главы государства.

Во время выборов Баканов возглавлял избирательный штаб Зеленского.