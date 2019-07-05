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РИА Новости

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Как указывает издание, это первые крупные разногласия, возникшие в новом руководстве страны.
Замглавы службы безопасности Украины Ивана Баканова
13 июня, 11:26
Замглавы СБУ рассказал, что у его жены есть российское гражданство
По информации источников "Украинской правды", Баканов назначает своих заместителей без согласования с президентским офисом.
Помимо этого, там недовольны тем, что себе в консультанты замглавы СБУ выбрал главного военного прокурора Анатолия Матиоса и замгенпрокурора Николая Банчука. В окружении президента считают, что они рекомендуют Баканову кандидатов на различные должности.
Недовольство вызывает и его желание сохранить скандальный департамент "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. — Прим. ред.), который планировалось ликвидировать.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Баканова замглавы СБУ 22 мая. Это было одним из первых кадровых решений нового главы государства.
Во время выборов Баканов возглавлял избирательный штаб Зеленского.
Президент также потребовал отправить в отставку главу СБУ Василия Грицака, однако позднее стало известно, что он уйдет в отпуск, а Баканов будет исполнять его обязанности.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
1 июля, 17:12
Конфликт Зеленского и Климкина: "Украина позорится на весь мир"Президент Украины Владимир Зеленский попросил наказать главу МИД Павла Климкина за ответ на ноту Москвы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, ситуация негативно отражается на международном имидже украинского государства.
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Популярные комментарии
Если эта карусель будет продолжатся, то есть вероятность, что из очередной зарубежной поездки Зеленский просто не вернётся, останется там на правах беженца, скажет: "Ну его к лешему, ваше президентство, ничего вы в юморе не понимаете…" А по Украине, с ещё большим задором, начнёт скакать Порошенко со своим легендарным — Остаточне прощавай.
5 июля, 20:08
Себекхотеп III
2560002
На Украине позор не имут...
5 июля, 20:42
Клоун на троне
1700101
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