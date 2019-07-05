Правительство одобрило законопроекты по обороту спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил законопроекты, усиливающие контроль за производством и оборотом спиртосодержащей продукции, и внес их в Госдуму, следует из перечня решений, принятых на заседании правительства в четверг.

Пояснялось, что законопроекты подготовлены Минфином для того, чтобы производители парфюмерии и бытовой химии не могли использовать спирт для производства алкоголя. Речь идет о следующих документах: "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ", "О внесении изменения в статью 14 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса РФ".

При этом оговаривается, что к моменту рассмотрению законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ" во втором чтении Минфин совместно с Минсельхозом должны дополнительно проработать вопрос обеспечения интересов отечественных виноделов и представить свои предложения в правительство, если это необходимо.