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РИА Новости

Правительство одобрило законопроекты по обороту спиртосодержащей продукции

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил законопроекты, усиливающие контроль за производством и оборотом спиртосодержащей продукции, и внес их в Госдуму, следует из перечня решений, принятых на заседании правительства в четверг.
Пояснялось, что законопроекты подготовлены Минфином для того, чтобы производители парфюмерии и бытовой химии не могли использовать спирт для производства алкоголя. Речь идет о следующих документах: "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ", "О внесении изменения в статью 14 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса РФ".
При этом оговаривается, что к моменту рассмотрению законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ" во втором чтении Минфин совместно с Минсельхозом должны дополнительно проработать вопрос обеспечения интересов отечественных виноделов и представить свои предложения в правительство, если это необходимо.
Усиление контроля за производством и оборотом спиртосодержащей продукции тесно связано с трагедией в Иркутской области. В декабре 2016 года в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением контрафактным концентратом для принятия ванн "Боярышник". Местные жители выпивали спиртосодержащую жидкость и получали тяжелые отравления. От ее употребления пострадали 76 человек, из них, по данным СУСК РФ, 62 человека скончались.
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