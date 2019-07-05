В центре Екатеринбурга ликвидировали открытое горение в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в центре Екатеринбурга, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.

Пожар произошел на пешеходной улице Вайнера, сообщение о возгорании поступило в 17.33 (15.33 мск). По данным МЧС, загорелись балконы с третьего по пятый этаж.

"В 18.44 (16.44 мск) пожарные справились с огнем в жилом доме на улице Вайнера в Екатеринбурге, открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка сгоревших конструкций и обследование кровли здания с помощью тепловизора на предмет скрытого горения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем повреждены три жилых квартиры и три балкона. Быстрому распространению огня, по информации МЧС, способствовали пустотные перекрытия и перегородки здания. Площадь пожара "составила 100 квадратных метров", уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте пожара развернут оперативный штаб и созданы два участка тушения пожара: один – с фасада здания, второй – изнутри подъезда.

Как добавили в МЧС, при обследовании соседнего подъезда горящего дома пожарными на пятом этаже был обнаружен мужчина, с помощью маски он выведен из дома и передан медикам для осмотра. Всего из здания были эвакуированы 10 человек, уточнили в ведомстве РИА Новости.