В Астрахани во дворе многоэтажки откачали лужу, в которой купались дети

ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Лужу во дворе многоэтажки в Астрахани, образовавшуюся после сильного дождя накануне ночью, в которой купались местные дети, уже откачали, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

"Те участки ливневой канализации, которые есть, они справляются и отводят дождевую воду с улиц, там где ее нет, там происходит подтопление … Как только начался дождь, коммунальные службы были переведены на усиленные вариант работы и как позволила погода машины вышли на откачку дождевых вод. … Эту лужу в "военном городке" уже откачали", - сообщили РИА Новости в мэрии.