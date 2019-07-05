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РИА Новости

В Астрахани во дворе многоэтажки откачали лужу, в которой купались дети

Вчера, 16:44
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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Лужу во дворе многоэтажки в Астрахани, образовавшуюся после сильного дождя накануне ночью, в которой купались местные дети, уже откачали, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее в соцсетях появилось видео, где дети в Астрахани в районе под названием "военный городок" купаются в луже во дворе многоэтажного дома. Как сообщили РИА Новости в мэрии города, накануне ночью прошел сильный дождь, а ливневые канализации есть не во всех районах Астрахани.
"Те участки ливневой канализации, которые есть, они справляются и отводят дождевую воду с улиц, там где ее нет, там происходит подтопление … Как только начался дождь, коммунальные службы были переведены на усиленные вариант работы и как позволила погода машины вышли на откачку дождевых вод. … Эту лужу в "военном городке" уже откачали", - сообщили РИА Новости в мэрии.
По информации ведомства, всего на откачку луж на улицы города вышли около 40 машин, работы будут вестись до полного устранения последствий непогоды.
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