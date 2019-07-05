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РИА Новости

У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6

Вчера, 16:43
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу около западного побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 12.58 по времени UTC (15.58 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 192 километрах к западу от населенного пункта Белла Белла. Очаг залегал на глубине 5,1 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
В четверг около западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2.
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