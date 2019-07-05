В состоянии избитой в Ингушетии девочки отметили положительную динамику

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Медики отмечают слабую положительную динамику в состоянии избитой в Ингушетии семилетней девочки, сообщает пресс-служба главы региона.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Сообщалось, что, по данным регионального минздрава, состояние девочки стабильно тяжелое.

"Ребенку была проведена срочная операция на руке по удалению тромба. В данный момент девочка находится в реанимационном отделении детской больницы. Операция прошла успешно. Наблюдается слабая положительная динамика в виде изменения цвета кисти правой верхней конечности. Врачи сделали все, чтобы избежать ампутации руки", - приводит пресс-служба слова и.о. министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой на встрече с врио главы региона Махмуд-Али Калиматовым.

Она добавила, что в Ингушетию ожидается прибытие бригады врачей, направленных департаментом здравоохранения Москвы для проведения осмотра и определения условий транспортировки ребенка в столицу. Сопровождать девочку будет врач-реаниматолог и детский омбудсмен по республике.

По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, ее мать проживает отдельно. Устанавливается местонахождение отца ребенка. Как сообщила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, девочку должны доставить в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов.