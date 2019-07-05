Медведев призвал "Единую Россию" общаться с людьми, а не уходить в интернет

"Цифра" — это, конечно, хорошо. Но надо сделать так, чтобы нам всем в "цифру" не уйти: иначе мы понимаем, чем это закончится. Нам "матрица", оставшаяся от партии "Единая Россия", не нужна", — заявил Медведев на конференции ЕР.