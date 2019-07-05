Медведев призвал "Единую Россию" общаться с людьми, а не уходить в интернет

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава правительства и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о форматах взаимодействия с гражданами, призвал членов партии лично общаться с людьми.
"Цифра" — это, конечно, хорошо. Но надо сделать так, чтобы нам всем в "цифру" не уйти: иначе мы понимаем, чем это закончится. Нам "матрица", оставшаяся от партии "Единая Россия", не нужна", — заявил Медведев на конференции ЕР.
При этом он отметил, что "лучшие технологии, безусловно, надо использовать".
Председатель партии также призвал ее членов собирать социально значимые инициативы, которые формулируют граждане.
Подводя итоги конференции, Медведев отметил, что важно налаживать работу с волонтерами, молодежью и некоммерческими организациями.
"Я также хочу поручить расширить форму поддержки НКО, привлекать предпринимателей. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство", — заключил председатель ЕР.