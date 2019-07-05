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РИА Новости

Медведев призвал "Единую Россию" общаться с людьми, а не уходить в интернет

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава правительства и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о форматах взаимодействия с гражданами, призвал членов партии лично общаться с людьми.

"Цифра" — это, конечно, хорошо. Но надо сделать так, чтобы нам всем в "цифру" не уйти: иначе мы понимаем, чем это закончится. Нам "матрица", оставшаяся от партии "Единая Россия", не нужна", — заявил Медведев на конференции ЕР.

При этом он отметил, что "лучшие технологии, безусловно, надо использовать".
Председатель партии также призвал ее членов собирать социально значимые инициативы, которые формулируют граждане.
Подводя итоги конференции, Медведев отметил, что важно налаживать работу с волонтерами, молодежью и некоммерческими организациями.
"Я также хочу поручить расширить форму поддержки НКО, привлекать предпринимателей. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство", — заключил председатель ЕР.
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев. Архивное фото
1 июля, 01:53
Политическим партиям нужно меняться, считает Медведев
173201238
Обсудить 6
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Как же, как же помним его общение в Крыму и знаменитую фразу про деньги.
5 июля, 17:12
ННиколай
1060000
Призывает он))) Плевать они на него хотели)))
5 июля, 16:36
Славик Н
1040000
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