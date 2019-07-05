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РИА Новости

Ученые нашли новое объяснение миганиям "звезды пришельцев"

Вчера, 16:30
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sdecoret, Depositphotos / zhangyuangengГипотетическая развитая цивилизация в системе звезды Табби
Гипотетическая развитая цивилизация в системе звезды Табби
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sdecoret, Depositphotos / zhangyuangeng
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет. Об этом пишут астрономы в статье, принятой к публикации в журнале MNRAS.

"То, что происходит в этой системе, напоминает судьбу снежка, попавшего в ад. Несколько миллионов лет назад звезда могла уничтожить одну или несколько своих планет и "украсть" их луны. Они оказались в теплой части звездной системы, где они начали быстро испаряться, порождая огромные облака из газа и пыли", — рассказывает Брайан Метцгер (Brian Metzger), планетолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

В середине октября 2015 года Табета Бойяджиан (Tabetha Boyajian), планетолог из Йельского университета, и ее коллеги рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые могут указывать на присутствие в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетян.
Изначально ученые предполагали, что такое "моргание" звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.
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Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падала в прошлом.
Более того, последующие наблюдения показали, что в 2017 году яркость KIC 8462852 необъяснимым образом резко снижалась как минимум два раза. Во время наблюдений за этими звездными "затмениями" ученым удалось раскрыть некоторые особенности этого светила и подтвердить, что на его орбите действительно присутствует некий крупный объект, заслоняющий его свет, но он вряд ли является сферой Дайсона.
Что это такое, ученые пока не могут сказать, так как оптические свойства этого объекта и его предположительные размеры пока не укладываются ни в одну теорию, сформулированную Бойяджиан и ее коллегами, а также другими группами планетологов, за последние четыре года.
Метцгер и его коллеги нашли новое объяснение тому, как "звезда Табби" начала мигать, пытаясь совместить одну из своих старых теорий, описывающих рождение подобных аномалий, с новыми наблюдательными данными.
Как отмечает исследователь, два года назад его команда предположила, что в относительно недавнем прошлом на поверхность KIC 8462852 упала одна из ее планет. Это привело к рождению относительно слабой, но хорошо заметной вспышки, и постепенному потускнению светила. Открытие повторных снижений и повышений яркости заставило их усомниться в этой идее.
Первые наблюдения за очередным "затмением" на KIC 8462852, по словам Метцгера, натолкнули его на мысль, что объект, загораживающий свет звезды, находится на относительно небольшом расстоянии от нее, не превышающей половины дистанции между Землей и Солнцем. При этом, что важно, он слишком сильно удален от светила, чтобы быть останками планеты, "перемолотой" его притяжением.
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Наблюдая за их движением и гравитационными взаимодействиями, планетологи обнаружили, что в некоторых случаях орбиты планет могут быть вытянуты таким образом, что они действительно начнут периодически падать на поверхность KIC 8462852. Схожая судьба постигнет и их луны, однако иногда они будут "оторваны" притяжением звезды еще до того, как планета сблизится с ней на опасное расстояние.
После этого они начнут вращаться вокруг самой звезды, и в большинстве случаев, как показали расчеты Метцгера и его коллег, они окажутся в "теплой" части планетной системы. Если луна будет состоять в основном изо льда и замороженных газов, это приведет к тому, что она быстро растает и превратится в плотное облако из пыли и газа. Оно будет двигаться по той же орбите, что и ее "прародитель", периодически загораживая ее свет для наблюдателей на Земле.
Вдобавок, таяние луны приведет к тому, что вся ее бывшая орбита будет "засеяна" большим числом частиц пыли, которые, как отмечают ученые, могут объяснять то, почему светимость KIC 8462852 постепенно падает с течением времени. Неоднородности в распределении этой пыли, в свою очередь, обуславливают то, почему звезда иногда внезапно тускнеет или становится более яркой.
Проверка этой теории, как отмечает астроном, будет возможной только в том случае, если телескопы следующих поколений смогут получить детальные фотографии KIC 8462852 и ее окрестностей. Когда это произойдет, сказать очень сложно, учитывая задержки в запуске телескопа "Джеймс Уэбб" и политические проблемы, связанные с постройкой наземной обсерватории TMT на Гавайских островах.
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