Трамп рассказал о "захвате аэропортов" во время войны за независимость США

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дональд Трамп, выступая с речью в честь Дня независимости, рассказал о "победе в воздухе" американской армии в войне, которая была в XVIII веке. Видео опубликовало агентство Ruptly.
"Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно", — заявил он.
Война за независимость США, также известная как Американская революция, длилась с 1775 по 1783 год. В 1776 году 13 британских колоний в Северной Америке объявили о своем суверенитете.
День независимости США ежегодно отмечается 4 июля — в годовщину принятия Вторым Континентальным конгрессом соответствующей Декларации.
Первым самолетом считается построенный братьями Райт "Флайер-1", который поднялся в воздух в 1903 году.