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РИА Новости

Трамп рассказал о "захвате аэропортов" во время войны за независимость США

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дональд Трамп, выступая с речью в честь Дня независимости, рассказал о "победе в воздухе" американской армии в войне, которая была в XVIII веке. Видео опубликовало агентство Ruptly.

"Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно", — заявил он.

Война за независимость США, также известная как Американская революция, длилась с 1775 по 1783 год. В 1776 году 13 британских колоний в Северной Америке объявили о своем суверенитете.
День независимости США ежегодно отмечается 4 июля — в годовщину принятия Вторым Континентальным конгрессом соответствующей Декларации.
Первым самолетом считается построенный братьями Райт "Флайер-1", который поднялся в воздух в 1903 году.
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Псаки помниться грозилась послать флот к берегам Белоруссии, так что это можно считать нормой для американских политиков. :)\
5 июля, 16:27
Marat Kanzha
30381011
"Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты – она сделала все, что нужно", - заявил Трамп во время выступления." А авианосное соединение во главе с «Джеральд Р. Форд» их прикрывало
5 июля, 16:29
CCasper
7211000
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