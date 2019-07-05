Трамп рассказал о "захвате аэропортов" во время войны за независимость США

"Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно", — заявил он.

Война за независимость США, также известная как Американская революция, длилась с 1775 по 1783 год. В 1776 году 13 британских колоний в Северной Америке объявили о своем суверенитете.