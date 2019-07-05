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РИА Новости

В партии Порошенко не видят возможностей для коалиции с партией Зеленского

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на предвыборном митинге
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на предвыборном митинге
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на предвыборном митинге. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Украинская партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко не видит возможности создать коалицию с партией главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" в будущем составе Верховной рады, сообщил в пятницу спикер парламента Андрей Парубий.
Парубий входит в первую пятерку списка "Европейской солидарности".
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"Я вижу коалицию только с украинскими силами в будущем парламенте... У нас очень разные взгляды (со "Слугой народа" - Прим. ред.), они далеки от какой-то идеологии и ценностей. У них в списке идут и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии, я не вижу никаких возможностей на сегодня для того чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции", - заявил Парубий на пресс-конференции.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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