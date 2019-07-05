В партии Порошенко не видят возможностей для коалиции с партией Зеленского

"Я вижу коалицию только с украинскими силами в будущем парламенте... У нас очень разные взгляды (со "Слугой народа" - Прим. ред.), они далеки от какой-то идеологии и ценностей. У них в списке идут и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии, я не вижу никаких возможностей на сегодня для того чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции", - заявил Парубий на пресс-конференции.