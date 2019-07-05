В Раде предложили провести внеочередное заседание 11 июля

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил провести внеочередное заседание парламента 11 июля в перерыве между утренним и вечерним заседаниями.
По словам спикера, он объявил "полную мобилизацию" парламентариев на 11 июля в связи с ориентировочным завершением рассмотрения поправок к проекту Избирательного кодекса, который депутаты рассматривают почти три пленарных недели.
"Я посоветовал инициаторам проведения внеочередной сессии проводить ее тоже в четверг. Оно может проходить между утренним и вечерним заседаниями, в перерыве", - заявил спикер на пресс-конференции в пятницу. По его словам, заседание может начаться в 14.15( совпадет с мск).
Ранее ряд фракций в Раде инициировали проведение внеочередного заседания для рассмотрения законопроектов о создании открытого реестра лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, и их химической кастрации. Также представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил провести внеочередное заседание для решения кадровых вопросов, в частности, смены руководства МИД.