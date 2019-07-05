В Раде предложили провести внеочередное заседание 11 июля

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил провести внеочередное заседание парламента 11 июля в перерыве между утренним и вечерним заседаниями.

По словам спикера, он объявил "полную мобилизацию" парламентариев на 11 июля в связи с ориентировочным завершением рассмотрения поправок к проекту Избирательного кодекса, который депутаты рассматривают почти три пленарных недели.

"Я посоветовал инициаторам проведения внеочередной сессии проводить ее тоже в четверг. Оно может проходить между утренним и вечерним заседаниями, в перерыве", - заявил спикер на пресс-конференции в пятницу. По его словам, заседание может начаться в 14.15( совпадет с мск).