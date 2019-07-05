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РИА Новости

Столтенберг рассказал о ходе дискуссии в рамках Совета Россия-НАТО

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Дискуссии между РФ и НАТО на СРН, где обсуждались вопросы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Украины, были откровенными, однако стороны остались на принципиально разных позициях, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я с нетерпением ожидаю продолжения этих обменов мнениями на будущих заседаниях Совета. Сегодняшняя встреча затронула важные темы, затрагивающие евроатлантическую безопасность. Наш разговор был откровенным и необходимым", - сказал Столтенберг журналистам.
При этом он отметил, что "союзники по НАТО и Россия придерживаются принципиально разных взглядов".
"Но мы привержены продолжению нашего диалога. Без диалога мы не сможем разрешить наши разногласия", - добавил генсек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
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