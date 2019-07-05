Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента

Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы

Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО).

Об этом рассказал сам задержанный, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы, который рассматривал ходатайство о мере пресечения.

Статья УК "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Воробьев находился в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.

После этого заседание закрыли для слушателей и представителей СМИ. В итоге суд постановил арестовать подозреваемого.