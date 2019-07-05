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РИА Новости

Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО).
Об этом рассказал сам задержанный, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы, который рассматривал ходатайство о мере пресечения.
Статья УК "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Воробьев находился в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.
После этого заседание закрыли для слушателей и представителей СМИ. В итоге суд постановил арестовать подозреваемого.
Как сообщается на сайте УФО, Воробьев родился 30 апреля 1980 года, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С января 2018-го управлял аппаратом помощника президента России Николая Цуканова, а через полгода, когда тот стал полпредом в УФО, занял должность его помощника.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Задержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы
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ФСБ РФПроисшествия
Популярные комментарии
уже просто даже говорить ничего не хочется на этот счет, на столько надоело, что катились бы они ко всем чертям..
5 июля, 15:57
Александр Сергеевич
158127111
Отловили демократа.
5 июля, 15:25
vvab6
1381302024
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