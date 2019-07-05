Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО).
Об этом рассказал сам задержанный, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы, который рассматривал ходатайство о мере пресечения.
Статья УК "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Воробьев находился в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.
После этого заседание закрыли для слушателей и представителей СМИ. В итоге суд постановил арестовать подозреваемого.
Как сообщается на сайте УФО, Воробьев родился 30 апреля 1980 года, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С января 2018-го управлял аппаратом помощника президента России Николая Цуканова, а через полгода, когда тот стал полпредом в УФО, занял должность его помощника.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы