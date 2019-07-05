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РИА Новости

Кличко пообещал Зеленскому помочь с переездом офиса на новое место

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал помочь в переносе офиса президента Владимира Зеленского в новое здание на Европейской площади.
Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса офиса президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.
"У меня есть вопрос относительно транспортного вопроса... это находится в распоряжении Государственного управления делами президента. Мы можем только помочь в реализации этого проекта", — приводит слова Кличко издание "Новое время" в пятницу.
При этом он отметил, что более приемлемым вариантом было бы возвести новое здание "или на Осокорках, или за пределами города" под нужды аппарата президента.
Украинский дом – международный конгресс-центр, расположенный на Европейской площади в Киеве. Здание было построено как Киевский филиал Центрального музея Ленина. Нынешнее название здание получило после объявления независимости Украины.
27 июня, 18:45
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