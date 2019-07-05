Кличко пообещал Зеленскому помочь с переездом офиса на новое место

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал помочь в переносе офиса президента Владимира Зеленского в новое здание на Европейской площади.

Ранее специалисты представили Зеленскому концепцию переноса офиса президента из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.

"У меня есть вопрос относительно транспортного вопроса... это находится в распоряжении Государственного управления делами президента. Мы можем только помочь в реализации этого проекта", — приводит слова Кличко издание "Новое время" в пятницу.

При этом он отметил, что более приемлемым вариантом было бы возвести новое здание "или на Осокорках, или за пределами города" под нужды аппарата президента.