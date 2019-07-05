На Украине горняки пятый день отказываются выходить из шахты

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Двадцать горняков шахты "Горская" в Луганской области пятый день отказываются выходить на поверхность в связи с отключением предприятия от электроснабжения, заявил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землей остались люди. Сообщалось, что под землей находятся 20 работников.
"На шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" сотрудники продолжают оставаться под землей на горизонте (глубине) 700 метров. Пятый день продолжается протест горняков в связи с отключением предприятия от электроснабжения", - написал Волынец на своей странице в Facebook.