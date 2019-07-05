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РИА Новости

На Украине горняки пятый день отказываются выходить из шахты

Вчера, 15:07
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Двадцать горняков шахты "Горская" в Луганской области пятый день отказываются выходить на поверхность в связи с отключением предприятия от электроснабжения, заявил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землей остались люди. Сообщалось, что под землей находятся 20 работников.
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3 июля, 11:03
На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
"На шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" сотрудники продолжают оставаться под землей на горизонте (глубине) 700 метров. Пятый день продолжается протест горняков в связи с отключением предприятия от электроснабжения", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
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Михаил ВолынецЛуганская областьУкраинаВ мире
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