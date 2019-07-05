На Украине горняки пятый день отказываются выходить из шахты

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Двадцать горняков шахты "Горская" в Луганской области пятый день отказываются выходить на поверхность в связи с отключением предприятия от электроснабжения, заявил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.