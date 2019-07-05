ГП Украины возобновила дело против соратника Януковича Иванющенко

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины отменила постановление прокуратуры Одесской области о закрытии дела против соратника экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего депутата Верховной рады от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Ранее пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что министерство внутренних дел Украины прекратило розыск Иванющенко. По его словам, дело было закрыто "в связи с отсутствием состава преступления".
"Заместителем генерального прокурора 03.07.2019 года отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению Иванющенко в совершении уголовных преступлений… Досудебное расследование продолжается", - сообщила Сарган на странице в Facebook в пятницу.
Также она сообщила, что в Нацполицию направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко.
Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола. Кроме этого соратника экс-президента подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, а также организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц. МВД Украины объявило Иванющенко в розыск по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. В конце февраля Верховный суд решил закрыть дело против Иванющенко.
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