ГП Украины возобновила дело против соратника Януковича Иванющенко

Ранее пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что министерство внутренних дел Украины прекратило розыск Иванющенко. По его словам, дело было закрыто "в связи с отсутствием состава преступления".

Политик: арест на Украине "свидетеля" по делу МН17 – настоящее варварство На Украине арестован похищенный СБУ "свидетель" по делу о крушении МН17. Депутат Симферопольского Горсовета Степан Кискин прокомментировал действия Киева в эфире радио Sputnik.

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола. Кроме этого соратника экс-президента подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, а также организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц. МВД Украины объявило Иванющенко в розыск по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. В конце февраля Верховный суд решил закрыть дело против Иванющенко.