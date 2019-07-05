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РИА Новости

Финский эксперт назвал заявления Киева об Арктике провокацией Канады

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Игорь РуссакПикет у консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Пикет у консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
ХЕЛЬСИНКИ, 5 июл — РИА Новости. Слова украинского посла в Норвегии Вячеслава Яцюка о заинтересованности Киева в освоении Арктики - это провокация со стороны Канады, считает финский политолог, доктор общественно-политических наук, доцент университета Хельсинки Йохан Бекман.
Украина думает о том, чтобы стать "арктическим игроком", сообщила ранее газета High North News со ссылкой на посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка. Такое заявление посол сделал во время своего визита на архипелаг Шпицберген.
"Это провокация со стороны Канады, где недавно прошла украинская конференция и которая больше других стран поддерживает современную Украину. И, видимо, там было решено открыть новый фронт информационной войны, раз посол так спешно вылетел на Шпицберген. Хотя это больше похоже на некий трюк", - считает Бекман.
Эксперт также напомнил, что в данный момент у Украины нет посла в Финляндии и Исландии, что затруднит Украине продвижение своего возможного участия в разрешении проблем региона Арктики.
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В Торонто 2-4 июля прошла третья конференция по вопросам реформ на Украине. Во вторник прошла главная министерская встреча, на которую приехали официальные представители из 37 стран.
© Виталий ПодвицкийАрктика. Начало
Арктика. Начало
© Виталий Подвицкий
Арктика. Начало
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