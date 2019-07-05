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РИА Новости

В Сербии прокомментировали сообщения о запрете на въезд чиновникам в Косово

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай опроверг сообщения о запрете на въезд на территорию края всем официальным лицам из Сербии, заявила глава сербского кабмина Ана Брнабич.
Сербские предприниматели на севере Косово в минувший понедельник и вторник прекратили торговлю и оказание услуг в знак протеста против пошлин косовоалбанских властей в размере 100% на сербские товары. Советник "министра иностранных дел" Йетлир Зиберай сообщил в Facebook в четверг, что власти самопровозглашенной республики не позволят въехать ни одному официальному лицу из Белграда, и "все запросы будут отклонены, пока такое поведение будет продолжаться". Его заявление резко осудили в Белраде.
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В пятницу Брнабич и Харадинай участвуют в саммите Западных Балкан в Познани, где присутствовали на неформальном рабочем завтраке.
"Я слышала от господина Харадиная, что новость о запрете на въезд сербских официальных лиц – ложная. Меня удивляет, что ложные новости в Приштине распространяют советники так называемого министра иностранных дел, но это (опровержение - ред.) сейчас снимает напряжение в регионе", - сказала Брнабич, слова которой приводит национальное телевидение Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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