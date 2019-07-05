Запущенные с Восточного российские спутники вышли на связь

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три малых российских университетских спутника, запущенных в пятницу с космодрома Восточный, вышли на связь с Землей, сообщил РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Стартовавшая с Восточного ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на околоземную орбиту метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, три космических аппарата российских университетов - "Сократ" от НИИЯФ МГУ, АмурСат (АмГУ-1) от Амурского государственного университета и НИИЯФ МГУ и ВДНХ-80 от НИИЯФ МГУ и ВДНХ, а также 29 спутников из 11 зарубежных стран.

"Все три спутника вышли на связь с Землей. Сигналы с них были приняты наземной станцией в Калуге", - сказал Панасюк.

На сайте института отмечается, что все три спутника были испытаны и подготовлены к запуску в центре малых космических аппаратов НИИЯФ МГУ студентами и научными сотрудниками института в кооперации с партнерами.