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РИА Новости

Запущенные с Восточного российские спутники вышли на связь

Вчера, 14:36
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три малых российских университетских спутника, запущенных в пятницу с космодрома Восточный, вышли на связь с Землей, сообщил РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
Стартовавшая с Восточного ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на околоземную орбиту метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, три космических аппарата российских университетов - "Сократ" от НИИЯФ МГУ, АмурСат (АмГУ-1) от Амурского государственного университета и НИИЯФ МГУ и ВДНХ-80 от НИИЯФ МГУ и ВДНХ, а также 29 спутников из 11 зарубежных стран.
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"Все три спутника вышли на связь с Землей. Сигналы с них были приняты наземной станцией в Калуге", - сказал Панасюк.
На сайте института отмечается, что все три спутника были испытаны и подготовлены к запуску в центре малых космических аппаратов НИИЯФ МГУ студентами и научными сотрудниками института в кооперации с партнерами.
Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
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