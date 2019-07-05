Взрыв в Рейханлы мог быть терактом, считает Эрдоган

АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Взрыв автомобиля в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, по предварительной информации, мог быть терактом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее агентство Anadolu сообщило о двух погибших и двух раненых в результате взрыва в автомобиле в Рейханлы. В районе происшествия приняты меры безопасности, дороги перекрыты. В результате взрыва окружающие здания и объекты инфраструктуры не пострадали.
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"По предварительной информации, это происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба. Трое погибших в машине были сирийцами. Но пока результатов расследования нет, подождем", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Трансляцию ведет телеканал NTV.