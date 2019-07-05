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РИА Новости
Туризм

Тайвань продлил срок безвизового пребывания для россиян до 21 дня

Вчера, 13:32
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CC BY-SA 4.0 / LIHPAO LAND / Парк Lihpao Land в Тайване
Парк Lihpao Land в Тайване
CC BY-SA 4.0 / LIHPAO LAND /
Парк Lihpao Land в Тайване. Архивное фото
ПЕКИН, 5 июл – РИА Новости. Тайвань продлил срок безвизового пребывания для россиян с 14 до 21 дня, граждане РФ смогут посетить остров по безвизовой программе до 31 июля 2020 года, говорится в сообщении представительства Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.
Ранее МИД Тайваня объявил, что с 1 августа продлевает ещё на один год пилотный безвизовый режим для поездок на Тайвань для граждан России.
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"Срок допустимого пребывания с 1 августа увеличен с 14 до 21 дня, напоминаем, что отсчет начинается со следующего дня после прибытия… Приветствуем решение о продлении безвизового режима до 31 июля 2020 года для российских граждан, посещающих остров с туристическими, деловыми, гуманитарными, частными и иными целями. Уверены, что данная мера, как и введенные для тайваньцев электронные визы, будет способствовать развитию туризма, укреплению обменов в различных сферах", - отмечается в сообщении комиссии.
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В сентябре прошлого года МИД Тайваня сообщил, что россияне могут без виз въезжать и находиться на острове до 14 дней с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года. Нововведенный безвизовый режим распространили на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников. По истечении указанного срока планировалось в соответствии с результатом эксперимента принять решении о том, целесообразно ли продлевать действие безвизового режима.
В июне этого года Россия упростила жителям Тайваня визовый режим при въезде через порт Владивосток.
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