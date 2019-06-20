Жители Тайваня смогут посещать Россию по электронной визе

ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Тайвань приветствует решение Россия о включении острова в программу электронных виз при посещении Свободного порта Владивосток, но в то же время выражает недовольство в связи с тем, что наша страна в соответствующих документах обозначила остров как часть КНР, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Официальный представитель МИД Тайваня Ли Сяньчжан поблагодарил российское правительство за включение острова в программу электронных виз. Представитель ведомства сообщил, что российская сторона накануне уведомила представительство Тайваня в Москве о соответствующем решении, однако Тайбэй недоволен формулировкой, так как остров отмечен как часть КНР.

Ли Сяньчжан добавил, что это решение поспособствует развитию двусторонних обменов, при этом Тайбэй просит российскую сторону скорректировать соответствующую формулировку.

Во вторник правительство РФ сообщило, что Тайвань внесен в перечень стран, гражданам которых при прибытии в РФ через порт Владивосток оформляются электронные визы.

Ранее в перечень были включены 18 государств, среди которых Мексика, Турция, Япония, Индия, Китай, Северная Корея, Иран и другие.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток для граждан 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа прошлого года.