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РИА Новости

Конюхов вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями

Вчера, 13:29
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© Фото : Официальный сайт Федора КонюховаФедор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"
Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете Летающая Лаборатория
© Фото : Официальный сайт Федора Конюхова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправился из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщается на его персональном сайте.
Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория.
"Конюхов и Рябчинский совершают полет на уникальном летательном аппарате - "Летающая Лаборатория", созданном специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве рекордного самолета для кругосветного полета на энергии солнца", - говорится в сообщении.
Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета - 25 метров, вес - 900 килограммов.
Маршрут полета включает в себя Воронеж и Ростов-на-Дону. "Если позволит погода, перелет планируется совершить за один световой день", - говорится в сообщении.
По данным системы автоматической передачи координат Iridium 360, которой оборудована "Летающая Лаборатория", самолет уже долетел до Ростова-на-Дону.
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26 июня, 03:00
Солнце, воздух и вода покоряются Федору КонюховуПодняться в стратосферу на высоту 25 километров, провести второй этап одиночной кругосветки на весельной лодке и облететь Землю на солнечной энергии. Таковы ближайшие планы знаменитого путешественника Федора Конюхова.
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ТуризмНовости - ТуризмФедор КонюховМосковская областьРоссияОбщество
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