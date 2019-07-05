Конюхов вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями

Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправился из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщается на его персональном сайте.

Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория.

"Конюхов и Рябчинский совершают полет на уникальном летательном аппарате - "Летающая Лаборатория", созданном специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве рекордного самолета для кругосветного полета на энергии солнца", - говорится в сообщении.

Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета - 25 метров, вес - 900 килограммов.

Маршрут полета включает в себя Воронеж и Ростов-на-Дону. "Если позволит погода, перелет планируется совершить за один световой день", - говорится в сообщении.