Экс-глава завода во Владимире получил срок за экономические преступления

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший гендиректор завода "Автоприбор" во Владимире Алексей Мельников получил 4,5 года колонии общего режима по обвинению в экономических преступлениях с ущербом более одного миллиарда рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что он признан виновным в совершении нескольких экономических преступлений: злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; мошенничество в особо крупном размере; два эпизода растраты вверенного имущества в особо крупном размере.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд важных свидетелей по делу скрылись, в их числе объявленный в международный розыск старший сын Мельникова Петр. Дело против Петра Мельникова выделено в отдельное производство, он обвиняется в обналичивании не менее 500 миллионов рублей. По данным СК, он задержан в Литве, решается вопрос об экстрадиции.

Судом установлено, что с 2011 года Алексей Мельников, действуя против интересов ОАО "Завод "Автоприбор", создал новое взаимозависимое юридическое лицо – ООО "Завод "Автоприбор" и перевел фактическую деятельность в это подконтрольное предприятие. В результате на акционерном обществе оставались многомиллионные долги. Кроме того, Мельников заключил несколько десятков сделок по выводу активов акционерного общества в пользу аффилированных лиц.