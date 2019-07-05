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РИА Новости

Экс-глава завода во Владимире получил срок за экономические преступления

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Алекс Аминев / Перейти в фотобанкВладимирский завод "Автоприбор"
Владимирский завод Автоприбор
© РИА Новости / Алекс Аминев
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Владимирский завод "Автоприбор". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший гендиректор завода "Автоприбор" во Владимире Алексей Мельников получил 4,5 года колонии общего режима по обвинению в экономических преступлениях с ущербом более одного миллиарда рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Отмечается, что он признан виновным в совершении нескольких экономических преступлений: злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; мошенничество в особо крупном размере; два эпизода растраты вверенного имущества в особо крупном размере.
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"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ряд важных свидетелей по делу скрылись, в их числе объявленный в международный розыск старший сын Мельникова Петр. Дело против Петра Мельникова выделено в отдельное производство, он обвиняется в обналичивании не менее 500 миллионов рублей. По данным СК, он задержан в Литве, решается вопрос об экстрадиции.
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Судом установлено, что с 2011 года Алексей Мельников, действуя против интересов ОАО "Завод "Автоприбор", создал новое взаимозависимое юридическое лицо – ООО "Завод "Автоприбор" и перевел фактическую деятельность в это подконтрольное предприятие. В результате на акционерном обществе оставались многомиллионные долги. Кроме того, Мельников заключил несколько десятков сделок по выводу активов акционерного общества в пользу аффилированных лиц.
По оценкам следствия, действиями Мельникова акционерному обществу причинен ущерб в размере более миллиарда рублей.
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Алексей Мельников"Автоприбор"ВладимирПроисшествия
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