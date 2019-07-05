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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Рябков посетит Венесуэлу 20-22 июля

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что 20-22 июля посетит Венесуэлу, где примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения и проведет двусторонние встречи.
"Двадцатого-двадцать второго июля", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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"Помимо двусторонних контактов, которые в проработке, предстоит заседание на министерском уровне бюро Движения неприсоединения. Россия является постоянным наблюдателем Движения неприсоединения, так что я там буду, и в этом мероприятии принимать участие тоже, помимо двусторонних контактов", - добавил он.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФРоссияВ мире
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