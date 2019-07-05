Рябков посетит Венесуэлу 20-22 июля

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что 20-22 июля посетит Венесуэлу, где примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения и проведет двусторонние встречи.

"Помимо двусторонних контактов, которые в проработке, предстоит заседание на министерском уровне бюро Движения неприсоединения. Россия является постоянным наблюдателем Движения неприсоединения, так что я там буду, и в этом мероприятии принимать участие тоже, помимо двусторонних контактов", - добавил он.