Рябков посетит Венесуэлу 20-22 июля

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что 20-22 июля посетит Венесуэлу, где примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения и проведет двусторонние встречи.
"Двадцатого-двадцать второго июля", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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"Помимо двусторонних контактов, которые в проработке, предстоит заседание на министерском уровне бюро Движения неприсоединения. Россия является постоянным наблюдателем Движения неприсоединения, так что я там буду, и в этом мероприятии принимать участие тоже, помимо двусторонних контактов", - добавил он.