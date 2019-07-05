В Совфеде прокомментировали перехват американского самолета у берегов Крыма

Полеты во сне и наяву. ВВС США провели разведку у Калининградской области У границ Калининградской области заметили американский самолет-разведчик, взлетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. И вроде бы все законно, но не слишком ли много активности у российских границ?