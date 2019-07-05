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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали перехват американского самолета у берегов Крыма

Вчера, 13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Перехват американского противолодочного самолета P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, показал высокий уровень защищенности Крыма, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Ранее истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря. В Минобороны отметили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После того, как американский противолодочный самолет изменил курс полета, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon
Вчера, 12:07
Вот, новый перехват: американский Poseidon отогнали от территории РоссииАктивность у российских границ возрастает. Многие хотят выведать ее военные секреты. Некоторые уж точно. Но, как говорят по старинке, наши рубежи на замке.
"Мы в России, а значит, и в Крыму, можем с уверенностью констатировать высокой уровень защищенности от внутренних и внешних угроз", - сказала Ковитиди.
По ее словам, инцидент с самолетом-разведчиком США доказывает, что коллективный Запад не успокоится и будет настойчиво разыгрывать причерноморскую карту.
"Украине здесь уготована незавидная роль - управляемой страны третьего мира. Неясно одно: нужно ли это простым украинцам, станут ли они при этом счастливее, богаче и увереннее в своем будущем?" - добавила сенатор.
Самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845
17 июня, 13:30
Полеты во сне и наяву. ВВС США провели разведку у Калининградской областиУ границ Калининградской области заметили американский самолет-разведчик, взлетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. И вроде бы все законно, но не слишком ли много активности у российских границ?
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