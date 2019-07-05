Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T13:03Z
https://ria.ru/20190705/1556240857.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Иран призвал принять ответные меры и задержать британское судно

Вчера, 13:03
1648
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Ирана Мохсен Резаи заявил, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану стоит в ответ задержать одно британское судно.
"Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны предпринять ответный шаг и задержать один английский танкер", - написал Резаи на своей странице в Twitter.
В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Британскому послу Роберту Макэру тогда был выражен протест.
Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line. При этом агентство не уточняет источник данной информации. По его данным, танкер перевозил иранскую нефть для Сирии, а компания, которой принадлежит судно, зарегистрирована в ОАЭ.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
4 июля, 23:51
Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
6110021
Обсудить 3
ВеликобританияГибралтарИранВ мире
Популярные комментарии
Уверен что это единственный метод заставить Британию прекратить заниматься пиратством.
5 июля, 13:14
МСМаксим Солдусов
1300000
Рекомендуем
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук прокомментировал вопрос транзита российского газа через Украину
РИА
Новости
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" потребует от России компенсацию при прекращении транзита
Лента
новостей
СМИ: задержанный в Гибралтаре танкер принадлежал российской компании
В Совфеде прокомментировали перехват американского самолета у берегов Крыма
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Клайпедский морской порт
В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Дауне
СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
В Иране грузовик врезался в стену российской дипмиссии
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния