Иран призвал принять ответные меры и задержать британское судно

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Ирана Мохсен Резаи заявил, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану стоит в ответ задержать одно британское судно.

"Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны предпринять ответный шаг и задержать один английский танкер", - написал Резаи на своей странице в Twitter.

В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Британскому послу Роберту Макэру тогда был выражен протест.