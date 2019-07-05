В Петербурге задержали подозреваемых в хищении более шести миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Оперативники Петербурга в ходе следственных действий в Москве и Чебоксарах задержали подозреваемых в хищении более чем 6 миллионов рублей с банковских счетов вкладчиков, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы и Чебоксар пресекли деятельность двоих злоумышленников, похитивших денежные средства граждан с банковских счетов на сумму более 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 43-летний подозреваемый и его подельник, воспользовавшись доступом к личным данным клиентов банка, перевели их средства через мобильный банк на заранее подготовленные банковские карты.

"От рук злоумышленников пострадали семь граждан с общей суммой причиненного им ущерба на сумму более чем на 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

При обысках у подозреваемых изъяты бланки нотариальных доверенностей, две печати нотариусов, 30 банковских карт различных банков, открытых на подставных лиц, 30 сим-карт различных операторов сотовой связи.