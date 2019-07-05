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РИА Новости

Ученые нашли неожиданно простой способ затормозить глобальное потепление

Вчера, 12:29
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© Bastin et al. / Science 2019Карта лесов Земли, подготовленная швейцарскими климатологами
Карта лесов Земли, подготовленная швейцарскими климатологами
© Bastin et al. / Science 2019
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Дальнейший рост среднегодовых температур и доли СО2 в атмосфере можно будет резко замедлить или даже остановить, восстановив большую часть вырубленных лесов. Они будут поглощать до трети парниковых газов, вырабатываемых человечеством, пишут ученые в журнале Science.

"Все знают, что восстановление лесов поможет нам бороться с глобальным потеплением, однако никто раньше не пытался точно оценить силу их действия. Наши расчеты показывают, что пока это лучший метод для борьбы с изменением климата. Если мы начнем действовать сейчас, то мы сможем снизить долю СО2 в атмосфере на четверть", — заявил Том Краутер (Tom Crowther) из Высшей политехнической школы Швейцарии в Цюрихе.

Санкционированные и нелегальные вырубки лесов сегодня по-прежнему остаются одной из главных проблем для экологии и климата Земли. По оценкам НАСА, темпы вырубки лесов за последние десять лет выросли на 62%, достигнув рекордных показателей.
Каждый год, в соответствии с замерами спутников, Земля лишается огромных лесных массивов, эквивалентных по площади острову Цейлон. Большая часть этих вырубок происходит в тропиках, однако они не обходят стороной Россию и другие северные страны.
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Вырубка леса, как показывают наблюдения климатологов, ведет не только к исчезновению большого количества поглотителей СО2, но и множеству других перестроек в работе экосистем и климата. Деревья охлаждают поверхность почвы, "дирижируют" движением ветров, мешают чрезмерному испарению воды и служат источником аэрозолей, охлаждающих атмосферу и отражающих тепло и свет Солнца обратно в космос.
Краутер и его коллеги задумались над тем, насколько сильно леса влияют на круговорот углерода в природе и как восстановление их прежней площади повлияет на климат и выбросы парниковых газов.
В прошлом, как отмечают ученые, климатологи использовали достаточно схематичные и грубые модели для подобных оценок. Швейцарские исследователи значительно повысили точность этих расчетов, проанализировав почти 80 тысяч фотографий различных лесных массивов на всех континентах Земли, полученные спутниками ЕКА.
Эти снимки помогли им вычислить то, как много деревьев может присутствовать в разных уголках планеты и составить своеобразную "карту плотности населения" для флоры. Подобные данные, в свою очередь, позволили ученым получить точные оценки того, как много деревьев человечество уже успело уничтожить и где лесной покров еще можно восстановить.
По текущим оценкам ООН, общая площадь лесов Земли сейчас составляет около 5,5 миллиарда гектаров, причем только половина от этого приходится, собственно, на кроны деревьев. По мнению Краутера и его коллег, оба этих показателя можно легко повысить примерно на треть без особого ущерба для жизни человека и экономики Земли, восстановив часть вырубленных лесов.
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Львиная доля этих территорий приходится всего на шесть стран – Россию, США, Канаду, Австралию, Бразилию и Китай. Все эти государства могут восстановить по несколько десятков миллионов гектаров леса без каких-либо стеснений или проблем для их жителей и промышленных предприятий.
Если этот лесной покров будет восстановлен в ближайшие годы, то к концу столетия доля СО2 в атмосфере, как полагают ученые, сократится примерно на четверть. Это вернет климат Земли в ситуацию, в которой он находился в начале прошлого столетия.

"Нужно понимать, что леса восстанавливаются десятилетиями – пройдет много времени, прежде чем деревья вырастут и достигнут своего максимального потенциала. Поэтому крайне важно защищать уже существующие леса и бороться с глобальным потеплением и другими методами, в том числе сокращая объемы использования ископаемых углеводородов", — заключает Краутер.

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Швейцарияглобальное потеплениеклиматЗемля - РИА НаукаООНРоссияСШАЭкологияРИА Наука
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