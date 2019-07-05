"Молодая Гвардия" предложила продлить срок льготного проезда для студентов

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) предлагает правительству РФ продлить период действия льготных билетов на проезд в пригородных поездах для студентов до окончания летней сессии, сообщил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

"Студенты из нескольких регионов обратились в "Молодую Гвардию Единой России" с просьбой помочь продлить действие льготных проездных билетов до 30 июня. Сегодня в тех регионах, где учащимся вузов предоставляют льготы на проезд, возможно воспользоваться ими с 1 сентября по 15 июня. Однако во многих вузах сессии идут до конца первого летнего месяца. Таким образом, в течение двух недель студенты вынуждены платить за проезд полную стоимость. Мы считаем эту ситуацию несправедливой по отношению к студентам и приложим максимум усилий, чтобы защитить их права. Мы предлагаем правительству пересмотреть период предоставления субсидий на проезд, установив его с 1 сентября по 30 июня, а регионам – как можно скорее принять соответствующие нормативные акты", - сказал Давыдов в ходе ежегодной политической конференции "Единой России".

Он отметил, что по итогам федерального мониторинга, проведенного "Молодой Гвардией", стало известно, что лишь в четырех регионах льготный проезд в пригородных поездах для студентов действует до 30 июня. Такие льготы учащимся предоставляет Красноярский край, Санкт-Петербург, Псковская и Тверская области. По словам Давыдова, в 80 регионах РФ льготный проезд на пригородных поездах предоставляется студентам только до 15 июня, а в Еврейской автономной области не предоставляется вовсе. Также, по его словам, данные мониторинга показывают, что студенты не имеют льгот при проезде на электричках в каждой третьей региональной столице.