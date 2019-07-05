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РИА Новости

Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Артур Чилингаров . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украина не сможет заниматься освоением Арктики, потому что технические возможности для этого она утратила, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.
Украина думает о том, чтобы стать "арктическим игроком", сообщила ранее газета High North News со ссылкой на посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка.
"Мало ли кто что хочет. У них была хорошая авиация в Арктике раньше. Украина выпускала самолеты Ан-74, Ан-2, Ан-30 и они хорошо летали. Имела свою авиационную промышленность, которая использовалась в Арктике. Сейчас вероятности, что Украина может вернуться в Арктику нет", - сказал Чилингаров.
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"Полноценные участники работы в Арктики – это Арктический совет, страны, которые граничат с Арктикой. Остальные страны могут быть наблюдателями тех решений, которые принимает Совет. Украины там особенно никогда не было. Украинские специалисты работали раньше на Шпицбергене, но как сейчас, я не знаю, но это были отдельные специалисты", - сказал РИА Новости в свою очередь заместитель гендиректора Росгидромета Валерий Мартыщенко.
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АрктикаАртур ЧилингаровРоссияУкраина
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Чилингаров не прав. Люди выкопавшие Черное море, могут и Арктику освоить!
5 июля, 11:46
ggazcs
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