Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украина не сможет заниматься освоением Арктики, потому что технические возможности для этого она утратила, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

"Мало ли кто что хочет. У них была хорошая авиация в Арктике раньше. Украина выпускала самолеты Ан-74, Ан-2, Ан-30 и они хорошо летали. Имела свою авиационную промышленность, которая использовалась в Арктике. Сейчас вероятности, что Украина может вернуться в Арктику нет", - сказал Чилингаров.

"Полноценные участники работы в Арктики – это Арктический совет, страны, которые граничат с Арктикой. Остальные страны могут быть наблюдателями тех решений, которые принимает Совет. Украины там особенно никогда не было. Украинские специалисты работали раньше на Шпицбергене, но как сейчас, я не знаю, но это были отдельные специалисты", - сказал РИА Новости в свою очередь заместитель гендиректора Росгидромета Валерий Мартыщенко.