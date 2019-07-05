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РИА Новости

На Украине задумались над освоением Арктики

Вчера, 06:06
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© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкГоры острова Западный Шпицберген
Горы острова Западный Шпицберген
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Горы острова Западный Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Киеве заинтересовались арктической темой. Такое заявление сделал посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, пишет газета High North News.

"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.

По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.
В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
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Арктика. Начало
"Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил тогда глава украинского кабмина.
Здание парламента Канады в Оттаве
5 ноября 2017, 14:00Акценты - Радио Sputnik
И в Арктику, и в космос! Киев решил "сесть на хвост" КанадеСказать, что Украина осталась совсем без промышленности, в общем-то, нельзя. Кое-что еще не до конца развалено. Да вот только самой Украине высокотехнологичная продукция не нужна. Разве что за рубеж продать. Да вот только кому?
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АрктикаНорвегияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они знают пароль, они видят ориентир, еще по 0,5 и они спасут мир!!!😂😂😂
5 июля, 07:20
Alex Ak.
3041990000
Очередной анекдот...
5 июля, 06:33
Victor Vorkynov
276620101
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