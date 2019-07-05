На Украине задумались над освоением Арктики

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Киеве заинтересовались арктической темой. Такое заявление сделал посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, пишет газета High North News.
"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.
По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.
В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Вчера, 13:52Арктика. Начало
"Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил тогда глава украинского кабмина.
5 ноября 2017, 14:00Акценты - Радио SputnikИ в Арктику, и в космос! Киев решил "сесть на хвост" КанадеСказать, что Украина осталась совсем без промышленности, в общем-то, нельзя. Кое-что еще не до конца развалено. Да вот только самой Украине высокотехнологичная продукция не нужна. Разве что за рубеж продать. Да вот только кому?