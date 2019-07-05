На Украине задумались над освоением Арктики

И в Арктику, и в космос! Киев решил "сесть на хвост" Канаде Сказать, что Украина осталась совсем без промышленности, в общем-то, нельзя. Кое-что еще не до конца развалено. Да вот только самой Украине высокотехнологичная продукция не нужна. Разве что за рубеж продать. Да вот только кому?