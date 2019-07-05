Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми

"Ни у кого не должно быть сомнения, Россия надежно защищена и её вооружённые силы стоят на страже её безопасности. Так есть и будет. Если кому не нравится, так не приходите к нашим границам бряцать оружием, не мы, а вы проводите учения в нескольких десятках километров от наших городов", - сказал Куликов.