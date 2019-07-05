Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, сенатор от Севастополя Валерий Куликов назвал необходимыми и адекватными меры вооруженных сил России по перехвату самолета США у берегов Крыма.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик, который приблизился к государственной границе РФ над водами Черного моря.
"Действия сил Южного военного округа абсолютно адекватны - авиация, корабли Черноморского флота обязаны обеспечивать необходимый уровень неприкосновенности наших границ. Это стандартная практика. Как бывший заместитель командующего ЧФ РФ абсолютно уверен в оправданности и необходимости подобного реагирования. Хотел бы посмотреть на действия вооружённых сил США, если бы мы проводили учения на выходе из Чесапикского залива в районе военно-морской базы "Норфолк", - сказал РИА Новости Куликов.
Он отметил, что 1 июля в северо-западной части акватории Черного моря начались учения НАТО Sea Breeze 2019, в непосредственной близости от границ России развёрнута морская группировка, состоящая из кораблей США, Великобритании, Канады и других государств.
"Ни у кого не должно быть сомнения, Россия надежно защищена и её вооружённые силы стоят на страже её безопасности. Так есть и будет. Если кому не нравится, так не приходите к нашим границам бряцать оружием, не мы, а вы проводите учения в нескольких десятках километров от наших городов", - сказал Куликов.