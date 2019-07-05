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РИА Новости

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Вчера, 10:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Ранее лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко заявил, что Зеленский наложил вето на закон. На сайте Верховной рады Украины указано, что документ направлен на подпись президента 12 июня.
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"Я сегодня (в пятницу - ред.) направляю официальное письмо президенту с требованием немедленно подписать закон о временных следственных комиссиях", - сказал Парубий на заседание Верховной рады в пятницу.
По его словам, истек 15-дневный срок с момента, когда Зеленский должен был либо подписать закон, либо применить к нему вето.
"Двадцать седьмого июня этот срок истек, а значит закон, согласно конституции, считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и обнародован. Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не можете ветировать закон, сейчас вы можете его только подписать. Если он будет заветирован, это будет нарушением закона", - добавил Парубий.
Парламент Украины принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который предусматривает, в том числе, организацию процедуры импичмента президента. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.
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По заключению этой комиссии, Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.
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