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РИА Новости

В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки

Вчера, 10:29
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НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки задержали ее тетю, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
В рамках расследования проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.
Накануне в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Ее прооперировали, врачам удалось спасти сильно поврежденную руку. Она находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о транспортировке ребенка в Москву. СК возбудил уголовное дело.
Как сообщила РИА Новости детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева, опекуны избитой — тетя и ее супруг-полицейский. У них есть двое родных детей, их передали в реабилитационный центр.
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Следственный комитет РФИнгушетияПроисшествия
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Blue Sky
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И полицейским опекун явно в своё удовольствие работает.
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PWPinter Wafloo
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