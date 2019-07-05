В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки

НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки задержали ее тетю, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.

В рамках расследования проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.

Накануне в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Ее прооперировали, врачам удалось спасти сильно поврежденную руку. Она находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о транспортировке ребенка в Москву. СК возбудил уголовное дело.