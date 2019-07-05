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РИА Новости

Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима

Вчера, 10:28
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ, привел итальянскую пословицу, говоря об отношениях РФ с Италией.
Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Путин и Конте выступили на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.
Владимир Путин в Италии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рима. 4 июля 2019
1 из 14

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

Перед началом церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Фьюмичино города Рима
2 из 14

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рим
3 из 14

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
4 из 14

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После этого делегация проследовала в библиотеку.

Президент РФ Владимир Путин и государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин во время беседы в Апостольском дворце в Ватикане
5 из 14

После этого делегация проследовала в библиотеку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане
6 из 14

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
7 из 14

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Беседа продолжалась около часа.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время беседы в Апостольской библиотеке в Ватикане
8 из 14

Беседа продолжалась около часа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане
9 из 14

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
10 из 14

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Президент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019
11 из 14

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

Кавалерийский почетный эскорт президентского полка и почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Риме
12 из 14

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

Кавалерийский почетный эскорт президентского полка и почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Риме
13 из 14

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Почетный караул у Квиринальского дворца.

Почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в Риме
14 из 14

Почетный караул у Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 14

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 14

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 14

После этого делегация проследовала в библиотеку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 14

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Беседа продолжалась около часа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 14

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 14

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Почетный караул у Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
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"Хотел бы поблагодарить и наших коллег в правительствах - как РФ, так и Итальянской республики, - и вице-премьеров итальянского правительства, и ваших министров, уважаемый господин председатель. Все они многое делают для того, чтобы двигать вперед отношения между Россией и Италией. И, если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях - залог настоящей дружбы". Именно это качество - прямоту, открытость для диалога и сотрудничества - мы всегда ценим в наших итальянских партнерах", - сказал Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 09:24
Потенциал дружбы: эксперт о визите Путина в ИталиюПремьер Италии Джузепе Конте после встречи с Владимиром Путиным оценил потенциал дружбы с Россией. Это не пустые слова, считает эксперт Александр Шпунт. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Глава РФ отметил, что, согласно единодушному мнению, развитие взаимовыгодных связей отвечает интересам РФ и Италии. "Мы видим, что мы с двух сторон нацелены на активизацию наших связей, на сотрудничество как в двустороннем плане, так и на международной арене", - подчеркнул президент. Он добавил, что важнейшая сфера сотрудничества РФ и Италии - это экономика: углубляется промышленная кооперация, стимулируются встречные инвестиции.
"Хотел бы еще раз поблагодарить всех наших итальянских коллег за продуктивную и содержательную совместную работу сегодня, в ходе сегодняшнего визита. Конечно, очень важную работу выполняют и члены гражданских комиссий, гражданских обществ, в рамках которых работают и представители общественности, и представители бизнеса", - сказал Путин.
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018
4 июля, 05:03
Межгосударственные отношения России и Италии
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