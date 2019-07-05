Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ, привел итальянскую пословицу, говоря об отношениях РФ с Италией.

Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Путин и Конте выступили на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

"Хотел бы поблагодарить и наших коллег в правительствах - как РФ, так и Итальянской республики, - и вице-премьеров итальянского правительства, и ваших министров, уважаемый господин председатель. Все они многое делают для того, чтобы двигать вперед отношения между Россией и Италией. И, если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях - залог настоящей дружбы". Именно это качество - прямоту, открытость для диалога и сотрудничества - мы всегда ценим в наших итальянских партнерах", - сказал Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.

Глава РФ отметил, что, согласно единодушному мнению, развитие взаимовыгодных связей отвечает интересам РФ и Италии. "Мы видим, что мы с двух сторон нацелены на активизацию наших связей, на сотрудничество как в двустороннем плане, так и на международной арене", - подчеркнул президент. Он добавил, что важнейшая сфера сотрудничества РФ и Италии - это экономика: углубляется промышленная кооперация, стимулируются встречные инвестиции.