В Санкт-Петербурге суд перевел экс-главу Ростехнадзора под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд перевел под домашний арест бывшего главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в мошенничестве на более чем 4,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Вынесено постановление об избрании Слабикову меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 миллиардов рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в августе прошлого года. Следствие полагает, что Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проведение проверок в отношении этих саморегулируемых организаций.