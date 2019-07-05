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РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд перевел экс-главу Ростехнадзора под домашний арест

Вчера, 10:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд перевел под домашний арест бывшего главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в мошенничестве на более чем 4,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Вынесено постановление об избрании Слабикову меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 миллиардов рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в августе прошлого года. Следствие полагает, что Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проведение проверок в отношении этих саморегулируемых организаций.
По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, сообщал источник. Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, отмечал собеседник агентства.
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