В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.

"Четвертого июля 2019 года скончалась заслуженный деятель искусств РФ, профессор РГИСИ Галина Владимировна Титова… Смерть Галины Владимировны – невосполнимая утрата для отечественной культуры и науки, для всего коллектива РГИСИ. Выражаем соболезнования близким Галины Владимировны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Титова после окончания театроведческого факультета в 1959 году пришла на работу в институт на должность лаборанта, затем начала преподавать. По окончании аспирантуры ЛГИТМиК защитила кандидатскую диссертацию, в 1970 году возглавляла театроведческий факультет, в 1976 году ей было присвоено ученое звание доцента, в 1991 году после получения докторской степени – профессора. Основным предметом Титовой стала история русского драматического театра.

"За годы ее работы в институте, через лекции и семинары Галины Владимировны прошли сотни театроведов, которым она передавала не только знания об истории русского театра XX века, но учила мыслить о театре, служить театру, заражала любовью к науке", - отмечается в сообщении института.