Иркутский губернатор рассказал о спекулянтах, перепродающих гумпомощь

Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, возле пункта выдачи гуманитарной помощи в Тулуне. 4 июля 2019

ИРКУТСК, 5 июл — РИА Новости. Жители Иркутской области пожаловались, что спекулянты перепродают гуманитарную помощь, которую присылают для пострадавших от паводка.

"Для контроля <...> будем привлекать полицию. <...> Такие факты не должны оставаться без должного реагирования", — прокомментировал губернатор Приангарья Сергей Левченко в Instagram.

Он пообещал провести ревизию и тщательно проконтролировать перемещение гумпомощи на всех этапах — от транспортировки до передачи муниципалитетам.

Ранее также сообщалось о случаях мародерства. После этого в Госдуме выступили с инициативой ввести за такие преступления уголовное наказание.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. По последним данным, паводок унес жизни 21 человека, число пострадавших достигло 340. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 98 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

В среду Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Президент также поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья и начать выплаты компенсаций.