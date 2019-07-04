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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за мародерство

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил ввести уголовное наказание за мародерство после соответствующих случаев в Иркутской области.
Ранее жители подтопленных районов Иркутской области рассказывали РИА Новости о мародерах и заявляли, что охраняют свои пострадавшие от паводка дома.
"Совершенно возмутили случаи мародерства в Иркутской области, охваченной стихийным бедствием. Считаю, что хищение имущества граждан в условиях стихийного бедствия должно жестко наказываться. В Уголовном кодексе РФ необходимо предусмотреть специальную статью о наказании для мародеров", - сказал Шхагошев журналистам.
По его словам, будет проведен тщательный мониторинг всех статей УК, касающихся ответственности за хищение чужого имущества. "После чего обозначим конкретные меры наказания за мародерство – за это безнравственное преступление, стоящее отдельно от обычного воровства", - заявил Шхагошев.
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Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
В субботу на место ЧС приезжал президент РФ Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки, а также начать выплату компенсаций.
По данным областного Министерства социального развития, опеки и попечительства, почти семь тысяч пострадавших уже получили материальную помощь.
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