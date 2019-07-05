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РИА Новости

На Украине снимут гриф "секретно" с части оборонного заказа

Вчера, 09:31
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в следующем фискальном году планируется частично рассекретить позиции в государственном оборонном заказе.
"Уже было сказано о необходимости снятия грифа “секретно” с большого количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку часто за этим грифом скрываются схемы”, - цитирует Авакова агентство “Укринформ”.
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4 июля, 15:30
Украинский эксперт о реформах в "Укроборонпроме": все сведется к одномуНа Украине создадут центр по реформированию "Укроборонпрома", сообщает СНБО. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение о том, способна ли новая структура что-то изменить.
По его словам, в СНБО недавно было проведено совещание, на котором было принято решение сократить в следующем бюджете в несколько раз по номенклатуре секретный государственный оборонный заказ.
Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок. "Это - составляющая абсолютно другой философии", - добавил министр.
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