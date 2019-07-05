На Украине снимут гриф "секретно" с части оборонного заказа

Украинский эксперт о реформах в "Укроборонпроме": все сведется к одному На Украине создадут центр по реформированию "Укроборонпрома", сообщает СНБО. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение о том, способна ли новая структура что-то изменить.